Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 2 Zanlıya Ev Hapsi

Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporları Operasyonu

Samsun'da yapılan operasyonda, usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın Arka Planı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hastanede emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.G.'nin liderliğindeki grup, hastane çalışanları ile bağlantılı olarak sahte tahlil sonuçları düzenleyip, kekeme taklidi gibi yöntemlerle sağlık raporları elde ettiği belirlendi.

Sahte Raporların Detayları

Yapılan incelemelerde, bu kişilerin ameliyat olmadan ameliyat olmuş gibi gösterdiği ve işe gitmemek amacıyla sahte iş göremezlik raporları düzenlediği tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K. (69) dahil olmak üzere M.G, B.E, D.S. ve M.K. ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 208 tabanca fişeği, 3 engellilik sağlık kurulu raporu ve sağlık kurulu muayene fişi gibi belgelerle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Süreç ve Kararlar

Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor N.K. ve M.G’ye adli mercilerce ev hapsi kararı verilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında değerlendiriliyor.

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.