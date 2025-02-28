Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 2 Zanlıya Ev Hapsi

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenleyen 8 şüpheliden 2'sine ev hapsi kararı verildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:38
Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 2 Zanlıya Ev Hapsi

Samsun'da Usulsüz Sağlık Raporları Operasyonu

Samsun'da yapılan operasyonda, usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayın Arka Planı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir hastanede emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık raporu düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.G.'nin liderliğindeki grup, hastane çalışanları ile bağlantılı olarak sahte tahlil sonuçları düzenleyip, kekeme taklidi gibi yöntemlerle sağlık raporları elde ettiği belirlendi.

Sahte Raporların Detayları

Yapılan incelemelerde, bu kişilerin ameliyat olmadan ameliyat olmuş gibi gösterdiği ve işe gitmemek amacıyla sahte iş göremezlik raporları düzenlediği tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, kulak burun boğaz uzmanı doktor N.K. (69) dahil olmak üzere M.G, B.E, D.S. ve M.K. ile birlikte 2 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 208 tabanca fişeği, 3 engellilik sağlık kurulu raporu ve sağlık kurulu muayene fişi gibi belgelerle birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Süreç ve Kararlar

Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor N.K. ve M.G’ye adli mercilerce ev hapsi kararı verilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında değerlendiriliyor.

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8...

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8...

Samsun'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla aralarında 1 doktorun da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Mağduriyetin Bitmediğini Söylemek Küstahlıktır'
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Yaralarını Unutmadık
4
TDV Sakarya Arama Kurtarma Ekibi AFAD'tan Akreditasyon Aldı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın Ekonomik Maliyeti 380 Milyar Dolar
6
Garance Kasırgası, La Reunion'da Üç Can Aldı
7
Mescid-i Aksa'da Ramazanın Hilali Görüldü

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi