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Samsun'da Usulsüzlük İddiasıyla Göç İdaresi Tercümanı Tutuklandı

Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tercüman olarak görev yapan H.Y, usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:25
Samsun'da Usulsüzlük İddiasıyla Göç İdaresi Tercümanı Tutuklandı

Samsun'da Usulsüzlük İddiası

Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli H.Y. adlı tercümanın, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Valilik Açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ilgili iddialar yer aldığını belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tercüman olarak görev yapan H.Y, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Şahıs hakkında ayrıca hemen idari soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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