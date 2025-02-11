Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 yaşındaki S.K.'nın araç ve ikametinde yaptığı aramada 1746 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli S.D.'nin ikametinde ise 609 sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca, Atakum ilçesinde bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 11 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hapı daha tespit edildi. Bu kapsamda M.C. (34) ve A.Ç. (26) isimli şahıslar da yakalandı.

Gözaltına alınan S.K, S.D, M.C. ve A.Ç. emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.