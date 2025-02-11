DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,22 -0,25%
ALTIN
3.365,59 -0,17%
BITCOIN
3.531.702,95 -0,61%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:11
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 yaşındaki S.K.'nın araç ve ikametinde yaptığı aramada 1746 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Şüpheli S.D.'nin ikametinde ise 609 sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca, Atakum ilçesinde bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 11 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hapı daha tespit edildi. Bu kapsamda M.C. (34) ve A.Ç. (26) isimli şahıslar da yakalandı.

Gözaltına alınan S.K, S.D, M.C. ve A.Ç. emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Toprak Kayması Sonrası Kapanan Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Mersin'de Dezenformasyonla Mücadele Eğitimi Başladı
4
Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
5
Rusya, Donetsk'te Yasenevoye Yerleşimini Ele Geçirdi
6
Gökçeada'da Belgesiz Otellere Mühürleme Cezası
7
TCG Salihreis Fırkateyni, NATO Deniz Muhafızı Harekatı 2025-1'e Katıldı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!