DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.741.741,02 0,12%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:33
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde getiren ve satışını gerçekleştiren kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 22 yaşındaki E.E. isimli zanlının adresine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.E., işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik ecza ve esrar...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik ecza ve esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Valisi Vasip Şahin, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
2
Lübnan'da Kadın, İsrail Askerlerine Meydan Okudu
3
UNIFIL'den İsrail Ordusuna Uyarı: Sivillere Ateş Açmaktan Kaçının
4
İsrail İHA'sı Batı Şeria'daki Cenaze Törenine Bombalı Saldırı Düzenledi
5
İlhami Atalay'ın 'Tak Takıştır Yap Yakıştır' Sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda Açıldı
6
Engelli Araçlarında ÖTV İstisnası Yerli Araçlara Uygulanacak
7
Amasya'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler