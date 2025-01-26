Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde getiren ve satışını gerçekleştiren kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda, 22 yaşındaki E.E. isimli zanlının adresine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik ecza ve esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.E., işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar sentetik ecza ve esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.