DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,19%
ALTIN
4.412,41 -0,26%
BITCOIN
4.700.568,4 -0,48%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 firari hükümlü ile birlikte toplam 10 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:41
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük yankı uyandırdı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 4'ü firari hükümlü olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu, 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlgili yetkililer, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı faaliyetlerini engellemek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü firari hükümlü 10 kişi...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü firari hükümlü 10 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü firari hükümlü 10 kişi...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4'ü firari hükümlü 10 kişi yakalandı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
5
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
6
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
7
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek