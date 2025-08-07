Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük yankı uyandırdı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 4'ü firari hükümlü olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlar sonucu, 2 bin 332 sentetik ecza hapı, 47 kök kenevir bitkisi, 150 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlgili yetkililer, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı faaliyetlerini engellemek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

