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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 146 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Bafra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 146 kilogram esrar ve silahlar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:25
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 146 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Dikkat Çeken Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda 146 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kolay Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, D.K. (47) ve S.Y. (64) gözaltına alındı. Jandarma tarafından alınan sağlık kontrollerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlıların Durumu

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.Y, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, D.K. ise tutuklandı. Operasyon sonrası, adliye önünde taşkınlık çıkaran zanlıların yakınlarına güvenlik güçleri müdahale etti.

Operasyonun Başarısı

Bafra'daki bu operasyon, bir istihbaratın değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi. Kapıkaya Mahallesi'nde belirlenen adrese helikopter desteği ile düzenlenen operasyonda 146 kilogram kubar esrarın yanı sıra ruhsatsız bir tabanca ve iki av tüfeği de ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde 146 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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