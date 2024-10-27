Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında, şüpheliler M.M.A. (18) ve B.C.K. (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında:

1346 adet sentetik ecza

125 adet uyuşturucu hap

8,17 gram metamfetamin

3 gram esrar tohumu

0,50 gram sentetik kannabinoid

1 adet hassas terazi

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira da ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira ele geçirildi.