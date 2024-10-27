Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Operasyonda Ele Geçirilenler
Operasyon sırasında, şüpheliler M.M.A. (18) ve B.C.K. (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında:
- 1346 adet sentetik ecza
- 125 adet uyuşturucu hap
- 8,17 gram metamfetamin
- 3 gram esrar tohumu
- 0,50 gram sentetik kannabinoid
- 1 adet hassas terazi
Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira da ele geçirildi.
Gözaltı Süreci
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira ele geçirildi.