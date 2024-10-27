DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.320.082,34 -0,63%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:59
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında, şüpheliler M.M.A. (18) ve B.C.K. (21) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında:

  • 1346 adet sentetik ecza
  • 125 adet uyuşturucu hap
  • 8,17 gram metamfetamin
  • 3 gram esrar tohumu
  • 0,50 gram sentetik kannabinoid
  • 1 adet hassas terazi

Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira da ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet güçleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Çay Yatağına Uçan Otomobilde İki Yaralı
2
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sudan'daki HDK Saldırılarına Tepki
3
Cumhuriyetin 101. Yılında Aladağlar'a Tırmanış
4
BM, Sudan’ın Cezira Eyaletindeki Suçları Kınadı
5
İsrail'in Sayda'ya Hava Saldırısında Can Kaybı 10'a Yükseldi
6
Adana'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler
7
Özbekistan Genel Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci Tamamlandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek