Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:33
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Aldıkları İstihbarat ile Hareket Geçtiler

Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek, A.G. (54) ve T.Ş. (39) isimli şahısların kullandığı aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, 18 parça halinde satışa hazır toplamda 150 gram sentetik uyuşturucu, 1.15 gram esrar ve 1 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı ve gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun’un Havza ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18...

Samsun’un Havza ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 parça halinde satışa hazır toplam 150 gram metamfetamin, 1.15 gram esrar ve 1 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

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