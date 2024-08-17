Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:22
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyeti Harekete Geçti

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı gerçekleştiren şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi üzerinde arama yapıldı.

Aramada Ele Geçirilen Maddeler

Gerçekleştirilen arama sonucunda, şüphelilerin üzerinde toplamda 173 sentetik ecza hapı bulundu. İlgili yasal süreçler gereği, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Toplum Güvenliği İçin Kararlılık

Bu tür operasyonların, toplum güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı artırmak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı