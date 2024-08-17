Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyeti Harekete Geçti

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı gerçekleştiren şahıslara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi üzerinde arama yapıldı.

Aramada Ele Geçirilen Maddeler

Gerçekleştirilen arama sonucunda, şüphelilerin üzerinde toplamda 173 sentetik ecza hapı bulundu. İlgili yasal süreçler gereği, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Toplum Güvenliği İçin Kararlılık

Bu tür operasyonların, toplum güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı artırmak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.