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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:09
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu!

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi.

Yapılan Operasyonda Ele Geçirilen Madde

Operasyon esnasında ekipler, belirtilen adreslerde ve araçlarda detaylı arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y. (28) ve M.A. (19), emniyete götürülerek işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresler ve araçlarda...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresler ve araçlarda arama yapan ekipler, 10 bin 580 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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