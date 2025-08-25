DOLAR
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

İlkadım'da düzenlenen operasyonda narkotik köpeği Hektör'ün de katılımıyla 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:11
Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı çalışmaya narkotik köpeği Hektör de katıldı. Bir araçta gerçekleştirilen aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, narkotik köpeği "Hektör"ün de katıldığı bir araçta yaptıkları aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

