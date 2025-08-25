Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı çalışmaya narkotik köpeği Hektör de katıldı. Bir araçta gerçekleştirilen aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan Y.K. (34) ve S.S.K. (18) gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

