Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:43
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'un Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik titiz bir çalışma yürüten ekipler, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonları başarıyla tamamladı. Yapılan aramalar sonucunda, 202,5 gram sentetik uyuşturucu, 217 sentetik ecza hapı, 22 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.

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