Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 62 gram esrar, 4,28 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, bir hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı verilen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

Gözaltına alınan R.K. (44), S.Ş. (38) ve Z.R. (30) emniyete götürüldü. Şüphelilerden S.Ş.'nin, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 62 gram esrar, 4,28 gram sentetik uyuşturucu, 13 sentetik ecza hapı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirildi.