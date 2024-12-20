Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

Samsun'un İlkadım ve Kavak ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

İlkadım'da Durdurulan Araçta Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Takip edilen bir araç, ekipler tarafından durduruldu. S.Ç. (27) tarafından kullanılan araçta yapılan aramada 330 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 335 lira ele geçirildi.

Kavak'ta Uyuşturucu Madde ve Ekipmanları Bulundu

Kavak ilçesinde ise H.B. (37) ve B.B. (42) adlı şahıslara ait iş yeri ve ikamette yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, pala, balta, uyuşturucu öğütme aparatı ve sarma kağıdı bulundu.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan S.Ç, H.B. ve B.B., ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.