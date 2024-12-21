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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 20:29
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, toplamda 516 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına Alındılar

Operasyonda, Y.I, O.B ve R.O isimli üç şüpheli, ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürülerek işlemlere tabi tutuldu.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlıların, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yakalandıkları bildirildi.

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