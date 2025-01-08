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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 2500 hap ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:38
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu ile 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, ekipler 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Ele geçirilen maddeler ve gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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