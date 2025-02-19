Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:24
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, dikkati çeken bir başarı ile sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları, uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı.

Şüpheliler Tespit Edildi

Yapılan titiz araştırmalar neticesinde, Y.Ş. (34), F.Ş. (43), R.Ö. (34) ve C.Ç. (40) adlı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlendi. Jandarma ekipleri, bu isimlerin ikamet ettikleri adreslere yönelik üst düzey bir operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda toplamda 220 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 94 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen miktarda para ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler İşleme Alındı

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli, gerekli işlemler için jandarma birimlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli...

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

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