Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 12.24 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ü, E.Y, H.H.C. ve O.Ö. emniyete götürüldü.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 12,24 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 tabanca fişeği ele geçirildi.