Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'un İlkadım ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla hayata geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda Ele Geçirilen Madde ve Eşyalar
Uyuşturucu ticaretini çökertmek amacıyla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ekipler önemli bulgular elde etti. Gerçekleştirilen aramalarda:
- 3 bin 501 sentetik ecza hapı,
- 2 gram sentetik uyuşturucu,
- Uyuşturucu kullanma aparatı,
- Kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.