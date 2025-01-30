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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, 3 bin 501 hap ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:00
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla hayata geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilen Madde ve Eşyalar

Uyuşturucu ticaretini çökertmek amacıyla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ekipler önemli bulgular elde etti. Gerçekleştirilen aramalarda:

  • 3 bin 501 sentetik ecza hapı,
  • 2 gram sentetik uyuşturucu,
  • Uyuşturucu kullanma aparatı,
  • Kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.B. (26), U.B. (29), G.B. (30) ve J.M.S. (19) emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 bin 501 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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