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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 530 Ecsta Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 530 sentetik ecza hapı yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:29
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 530 Ecsta Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 530 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüpheliler F.K. (22) ve S.M.K. (27) ayrı araçlarla durdurularak arama yapıldı.

Gözaltı Süreci

Gerçekleştirilen aramalarda büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilmesiyle, şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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