Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Operasyonu

Samsun ilinde düzenlenen narkotik operasyonu, yerel emniyet güçleri tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Bu operasyon neticesinde, 5 şüpheli kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve çevresindeki ilçelerde uyuşturucu ticareti ve depolama faaliyetlerine yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Maddeler

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 adet sentetik ecza hapı, 2,5 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 5 kişi, gerekli işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 sentetik ecza hap, 2,50 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 sentetik ecza hap, 2,50 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.