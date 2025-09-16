Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Narkotik ekiplerinin Atakum ve İlkadım'daki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı; 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.