Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Narkotik ekiplerinin Atakum ve İlkadım'daki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı; 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:31
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

Operasyon, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda suç unsurlarına rastlandı.

Aramada 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 zanlı yakalanarak, işlemler için emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor
2
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
3
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
4
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
5
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
6
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
7
MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa