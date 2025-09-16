Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla önemli bir baskın gerçekleştirdi.
Operasyon detayları
Operasyon, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalarda suç unsurlarına rastlandı.
Aramada 5 bin 373 sentetik ecza hapı, 4 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 zanlı yakalanarak, işlemler için emniyete götürüldü.