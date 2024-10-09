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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:20
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonun Detayları

Yapılan aramalar sonucunda ekipler, 1 kilo 225 gram kubar esrar, 1568 adet sentetik ecza, 58 adet uyuşturucu hap, 23 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca, bir hassas terazi ve iki uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan şüpheliler arasında E.S, Y.K.B, S.S, E.Ş, U.D ve Y.D yer alıyor. Aralarında uyuşturucu madde kullanmaktan aranan 4 firari hükümlünün de bulunduğu bu operasyon, şehrin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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