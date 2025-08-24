DOLAR
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Narkotik ekiplerinin İlkadım ve Atakum'daki operasyonunda 6 zanlı yakalandı; çeşitli uyuşturucular ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:00
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürütüldü.

Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonlarda ele geçirilenler arasında 31,95 gram sentetik uyuşturucu, 366 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunuyor.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

