Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürütüldü.
Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonlarda ele geçirilenler arasında 31,95 gram sentetik uyuşturucu, 366 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunuyor.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.