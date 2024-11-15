Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 280 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen istihbarat çalışmaları sonrası gerçekleştirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Canik ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada çok sayıda sentetik ecza hapı bulundu. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.