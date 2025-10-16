Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 12 bin 793 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Ayrıntıları ve Ele Geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar: A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) olup, şüpheliler emniyete götürüldü.

