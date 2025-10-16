Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, 12 bin 793 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; 12 bin 793 hap, 1 litre likit esrar ve 191,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:06
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Ayrıntıları ve Ele Geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ekipler, 12 bin 793 sentetik ecza hapı, 1 litre likit esrar, 191,9 gram sentetik uyuşturucu, 2 esrarlı sigara ile hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınanlar: A.M. (31), S.C. (21), S.S. (32), H.C. (49), M.B. (25), Y.E.A. (19) ve F.K. (20) olup, şüpheliler emniyete götürüldü.

