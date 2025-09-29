Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Yakalandı

Samsun'da İlkadım, Tekkeköy ve Havza'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:25
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 474 sentetik ecza hapı, 241,20 gram sentetik uyuşturucu, 22,40 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 620 lira ele geçirildi.

Gözaltılar

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

