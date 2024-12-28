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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:03
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde aldıkları ihbar sonrası harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslere ve araçlara yönelik operasyonlar düzenleyerek 221 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatlarını ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında O.A. (27), E.Y. (20), N.Y. (29), A.K.T. (21), B.D. (44), H.A. (29), A.Y. (43) ve E.B. (33) yer alıyor. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına...

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 221 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına...

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 221 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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