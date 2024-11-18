Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesi'nde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik özel bir çalışma başlattı. Operasyon sırasında belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Yapılan Aramada Neler Ele Geçirildi?

Arama sırasında ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) isimli şahıslar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.