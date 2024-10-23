Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Tahra' ile Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Samsun'da Narkotik Operasyonu

Samsun'da, şüpheli bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Tahra' ile gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İlgili operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle Kavak ilçesinde gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Çakallı mevkisi'nde durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, narkotik dedektör köpeği 'Tahra' kritik bir rol üstlenerek arama yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 333 gram kubar esrar, 302 gram sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız bir tabanca, sekiz sentetik ecza hapı ve 426 paket kaçak sigara bulunarak el konuldu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, K.B. (54) ve C.S. (43) isimli iki kişi gözaltına alındı. Ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirmeyi sürdürüyor.

Samsun'da şüpheli araçta "Tahra" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.