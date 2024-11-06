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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:20
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez ilçesi olan İlkadım'da, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucu, belirlenen bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını saptadı.

Operasyon Detayları

Ekipler, teşhis edilen adrese baskın yaparak kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 275 gram sentetik uyuşturucu, 24 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucunda, S.Ç. (32), U.G. (46) ve İ.A. (31) isimli kişiler gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şüphelilerin sorgulanmasına devam ediyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 275 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı....

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 275 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

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