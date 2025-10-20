Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.