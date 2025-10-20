Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı müdahalesi
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin araç ve adreslerinde birçok suç unsuruna ulaşıldı.
Ele geçirilenler: 2 bin 95 sentetik uyuşturucu hap, 328 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve 165 tabanca fişeği.
Gözaltı: Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.