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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Polis Yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonu sırasında 2 polis memuru yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:50
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Polis Yaralandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Kanlı Bitti

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sırasında 2 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı. Olayda totalde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. İşlem sırasında, şüpheli A.T. tarafından ekiplere tüfek ile ateş açıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.B. ile Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli S.E. yaralandı. Yaralı polisler, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerden B.B.'nin sağ ayak baş parmağının kesildiği, S.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından, A.T. ekipler tarafından güç kullanılarak etkisiz hale getirildi ve belirlene tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. A.T.'nin adresinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, toplamda 398,31 gram sentetik uyuşturucu, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 adet sentetik hap, 74 şişe kaçak alkol ve olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Aynı zamanda, A.T.'nin uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve silahlı kanuna muhalefet suçlarından 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak A.T. ve diğer 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonuna giden 2 polis memuru açılan ateş sonucu...

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonuna giden 2 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 398,31 gram sentetik uyuşturucu, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 adet sentetik hap, 74 şişe kaçak alkol ile olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonuna giden 2 polis memuru açılan ateş sonucu...

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonuna giden 2 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 398,31 gram sentetik uyuşturucu, 180 paket kaçak sigara, 1,33 gram esrar, 6 adet sentetik hap, 74 şişe kaçak alkol ile olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

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