DOLAR
35,3 0,17%
EURO
36,51 0,35%
ALTIN
2.995,8 -0,39%
BITCOIN
3.416.057,61 -2,03%

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:07
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlattığı çalışma sonucunda, A.K. ve B.T.'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinde arama yaptı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramada, ekipler tarafından 2,43 gram sentetik uyuşturucu ve 80 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan A.K. ve B.T., uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür operasyonların devam edeceği yetkililer tarafından vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kripto Parayla Dolandırıcılık İddiası: 6 Kişi Suç Duyurusunda Bulundu
2
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: Sürecin Meclis Odaklı Olması Gerekiyor
4
Anıtkabir 2024'te 6.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
5
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
6
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti Heyetiyle Buluştu
7
Çanakkale'de Petrol Tankerine 39 Milyon Lira Ceza

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu