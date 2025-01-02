Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlattığı çalışma sonucunda, A.K. ve B.T.'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki ikametlerinde arama yaptı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramada, ekipler tarafından 2,43 gram sentetik uyuşturucu ve 80 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan A.K. ve B.T., uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür operasyonların devam edeceği yetkililer tarafından vurgulandı.