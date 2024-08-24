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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 19:39
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, narkotik ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, tespit edilen adres ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 1393 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız bir tabanca, pompalı tüfek, 12 adet mermi ve 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına...

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1393 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 12 mermi ile 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.

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