Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, narkotik ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Çalışmaları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satışı yapanların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, tespit edilen adres ve araçlarda arama gerçekleştirdi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Yapılan aramalarda 1393 adet sentetik ecza hapı, ruhsatsız bir tabanca, pompalı tüfek, 12 adet mermi ve 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Şüphelilerin Durumu
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1393 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 12 mermi ile 16 tüfek kartuşu ele geçirildi.