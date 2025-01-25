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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Bin 555 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 555 sentetik ecza hapı ile 1 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:06
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Bin 555 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu ile 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan Zanlı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yaşındaki G.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

  • 4 bin 555 sentetik ecza hapı
  • 5 gram afyon sakızı
  • Uyuşturucu kullanma aparatı
  • Hassas terazi
  • Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira

Ele geçirilen malzemelerle birlikte, G.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı....

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 4 bin 555 sentetik ecza hapı, 5 gram afyon sakızı, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira ele geçirildi.

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