Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Arama faaliyetleri sonucunda ekipler, 1068 sentetik ecza hapı, 32,35 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca ile 17 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Zanlılardan birinin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün cezası bulunduğu, diğerinin ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.