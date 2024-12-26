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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:00
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde yürütüldü.

5 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında, belirlenen adrese yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri şu şekilde açıklandı: M.C. (21), M.D. (19), S.A. (21), Y.A. (16) ve S.D. (26).

Sentetik Ecza Hapları Ele Geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, şüphelilere ait araçlarda toplam 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu durum, uyuşturucu madde kullanımının ve dağıtımının önlenmesi açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmanın devamı için emniyete götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste...

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste ve zanlıların araçlarında arama yapan ekipler, 2 bin sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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