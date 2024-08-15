Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, uyuşturucu madde ticareti suçundan emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
D.C. İsimli Hükümlü Teslim Alındı
Bu operasyon sonucunda D.C. ismiyle bilinen hükümlü, 5 yıl süresince hapis cezası aldığı uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.