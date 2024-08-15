Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Bafra'da 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:41
Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, uyuşturucu madde ticareti suçundan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

D.C. İsimli Hükümlü Teslim Alındı

Bu operasyon sonucunda D.C. ismiyle bilinen hükümlü, 5 yıl süresince hapis cezası aldığı uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!