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Samsun'da Uyuşturucu Üretiminde İklimlendirme Sistemi Kullanıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde evde uyuşturucu üretimi yapan bir zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:20
Samsun'da Uyuşturucu Üretiminde İklimlendirme Sistemi Kullanıldı

Samsun'daki Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu üreten bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 yaşındaki S.K.'nin kenevir yetiştirdiği ve bu bitkilerden uyuşturucu elde etmeyi planladığı yönünde bir istihbarat aldı.

Operasyon Detayları

Bunun üzerine, ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, plastik şişelere ekilmiş 11 kök uyuşturucu bitkisi, 1055 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı, 50 tabanca mermisi ve bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K., jandarma birimine götürülerek işlemlere başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına...

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üreten şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda plastik şişelere dikili 11 kök uyuşturucu bitkisi, 1055 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı, 50 tabanca mermisi ve bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi.

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