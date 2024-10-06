Samsun'da Uyuşturucu Üretiminde Yakalanan Şüpheli

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

Samsun'da, uyuşturucu imal etmeye çalışan bir şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu sürmeye çalıştığı yönünde bilgi aldıktan sonra harekete geçti.

Operasyon Ayrıntıları

Soruşturma çerçevesinde, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

900 gram esrar

5 kök Hint keneviri

Kenevir yetiştirme malzemeleri

Kurusıkı tabanca

Ruhsatsız tüfek

4 fişek

Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.