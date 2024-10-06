DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Samsun'da Uyuşturucu Üretiminde Yakalanan Şüpheli

Samsun'da uyuşturucu imal eden bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, yüklü miktarda uyuşturucuyla ilgili operasyon gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 02:03
Samsun'da Uyuşturucu Üretiminde Yakalanan Şüpheli

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu

Samsun'da, uyuşturucu imal etmeye çalışan bir şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu sürmeye çalıştığı yönünde bilgi aldıktan sonra harekete geçti.

Operasyon Ayrıntıları

Soruşturma çerçevesinde, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

  • 900 gram esrar
  • 5 kök Hint keneviri
  • Kenevir yetiştirme malzemeleri
  • Kurusıkı tabanca
  • Ruhsatsız tüfek
  • 4 fişek

Yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan...

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan...

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan...

Samsun'da uyuşturucu imal ederek piyasaya sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Balıkesir'de Uyuyan Taksiciye Arkadaşından Saldırı
3
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
4
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı
5
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor