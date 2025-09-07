DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerinin Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı; çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:00
Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan müdahalede toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı....

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı....

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de İsrail Saldırısı: Yardım Sırasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Mevlana Müzesi'nde Milli Maç Coşkusu: Türkiye-İspanya Öncesi Konya'da Yoğunluk
3
Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
4
Sinop ve Tokat’ta Filistin ve Sumud Filosu'na Destek Çağrısı
5
Bursa İnegöl'de Düğünde 21 Kişi Hastaneye Başvurdu: Tavuklu Pilav Şüphesi
6
AFAD: Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem - Saat 12.35
7
Yenişehirlioğlu: 'Terörsüz Türkiye'de Geri Dönüş Yok' — Osmaniye'den Net Mesaj

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı