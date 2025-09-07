Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan müdahalede toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

