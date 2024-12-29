Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese baskın düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Ele Geçirilen Maddeler

Hastane Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Bu önemli bulgular, bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı yapılan mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü ve sorgulanmak üzere işlemlerine başlandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.