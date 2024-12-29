DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.343.972,77 -0,15%

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 kişi uyuşturucu ve silahlarla yakalandı. 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:34
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese baskın düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Ele Geçirilen Maddeler

Hastane Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Bu önemli bulgular, bölgede uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı yapılan mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü ve sorgulanmak üzere işlemlerine başlandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 280 sentetik ecza ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti'den İmralı Ziyareti Üzerine Açıklama
2
Güney Kore'de Uçak Kazası: 174 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Iğdır Şehir Hastanesi, Komşu Ülkelere Sağlık Hizmeti Verecek
4
Rusya Yanlısı Hackerlar, İtalya'da Önemli Resmi Siteleri Hedef Aldı
5
Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi ile Zorbalığa Karşı Mücadele
6
Gürcistan'da Mikheil Kavelaşvili Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı
7
Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak