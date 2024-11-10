Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da Yasa Dışı İşlemlerine Geçit Yok!

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucu, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen bir şahıs yakalandı.

Detaylar ve Yapılan Arama

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, ekipler önemli bulgulara ulaştı. Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, bir adet ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri

Operasyon neticesinde K.K. (40) isimli şahıs gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.