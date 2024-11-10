DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.457,94 -4,3%

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ve silah ticareti iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:09
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da Yasa Dışı İşlemlerine Geçit Yok!

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucu, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen bir şahıs yakalandı.

Detaylar ve Yapılan Arama

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, İlkadım ilçesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda, ekipler önemli bulgulara ulaştı. Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, bir adet ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri

Operasyon neticesinde K.K. (40) isimli şahıs gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli...

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek