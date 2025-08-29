Samsun'da Valizde 24 Bin 458 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri M.T'nin (45) İlkadım'daki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada valize gizlenmiş 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
