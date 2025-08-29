DOLAR
Samsun'da Valizde 24 Bin 458 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş 24 bin 458 sentetik ecza bulundu, şüpheli M.T. (45) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:38
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri M.T'nin (45) İlkadım'daki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada valize gizlenmiş 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda valize gizlenen 24 bin 458 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

