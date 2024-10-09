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Samsun'da Yağma Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:47
Samsun'da Yağma Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan aranan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Yakalama Operasyonu

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aktiviteye geçirdi.

Hükümlünün Adresi Tespit Edildi

Yapılan operasyon sırasında, 23 yaşındaki S.K. isimli hükümlünün Koşuköyü Mahallesi'nde saklandığı adres tespit edildi. Ekipler, burada gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Adli Süreç

Yakalamanın ardından jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen S.K., cezaevine gönderildi.

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