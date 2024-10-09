Samsun'da Yağma Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan aranan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.
Yakalama Operasyonu
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aktiviteye geçirdi.
Hükümlünün Adresi Tespit Edildi
Yapılan operasyon sırasında, 23 yaşındaki S.K. isimli hükümlünün Koşuköyü Mahallesi'nde saklandığı adres tespit edildi. Ekipler, burada gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Adli Süreç
Yakalamanın ardından jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen S.K., cezaevine gönderildi.