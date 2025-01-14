Samsun'da Yalın Dönüşüm Projesi Protokolü İmzalandı

Samsun'da Yalın Dönüşüm Projesi Üzerine Protokol İmzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Model Fabrika arasında geliştirilen Yalın Dönüşüm Projesi için imza töreni gerçekleştirildi. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Projenin Amacı ve Faaliyetleri

Vali Tavlı, Samsun Model Fabrika'nın milli teknoloji hamlesinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladığını belirterek, fabrikanın sadece Samsun'da değil, aynı zamanda bölgede de verimliliği artırma hedefiyle çalıştığını vurguladı. Proje kapsamında, iş yerlerinde veri analizi yapılacağını ve belirli periyotlarda çalışma yürütüleceğini aktardı.

Önemli İş Birlikleri

Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Model Fabrika'nın birlikte hareket ederek, yalın üretim ve verimlilik sağlamak üzere önemli adımlar atacağını ifade eden Tavlı, üretim hedefleyen tüm firmaları Samsun Model Fabrika'ya davet etti. Ayrıca, projenin başarılı olması için Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile iş birliği yapılacağının altını çizdi.

İmza Töreni

Yapılan konuşmaların ardından, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu arasında Yalın Dönüşüm Projesi'nin protokolü imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen Samsun Model Fabrika arasında hazırlanan Yalın Dönüşüm Projesi'nin protokolü imzalandı. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı (sol 2) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (sağ 2) imzaladıkları protokolü basın mensuplarına gösterdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen Samsun Model Fabrika arasında hazırlanan Yalın Dönüşüm Projesi'nin protokolü imzalandı. Törende Samsun Valisi Orhan Tavlı (sol 2) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (sağ 2) imzaladıkları protokolü basın mensuplarına gösterdi.