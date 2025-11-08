Samsun'da Yalnız Yaşayan 54 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

İlkadım Bahçelievler Mahallesi'nde şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Kocapicak, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocapicak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Kocapicak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

