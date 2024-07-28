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Samsun'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması, pek çok sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:51
Samsun'da Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Tamamlandı

Samsun'daki Yamaç Paraşütü Yarışması Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ile Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ve Canik Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Yarışmaya, Karadeniz bölgesindeki 18 ilden toplam 45 sporcu katıldı.

Sporcular Zorlu Bir Mücadele Verdi

Yarışmacılar, Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele etti. Sporcular, yaklaşık 15 dakika boyunca gökyüzünde kalarak hedef noktasına inebilmek için büyük bir çaba sarf etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmanın genel klasmanında kadınlar kategorisinde Büşra Güler, erkekler kategorisinde ise Halil İbrahim Lalık birinci oldu. Takım klasmanında ise Bafra Havacılık Spor Kulübü ödülün sahibi oldu.

Protokol ve Katılımcılar Ödül Töreninde Bir Araya Geldi

Ödül töreninde, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz gibi protokol üyeleri yer aldı. Törende sporcular ve seyirciler de etkinliğe katılım gösterdi.

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