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Samsun'da Yanan Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Samsun'un Asarcık ilçesinde bir kamyonette cesedi bulunan Ercan D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:21
Samsun'da Yanan Araçta Erkek Cesedi Bulundu

Samsun'da Yanan Araçta Ceset Bulundu

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Tongel Dağı mevkiinde yanan bir kamyonette bir erkek cesedi tespit edildi. Olay, bölgeden gelen yangın ihbarı üzerine meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra, yapılan inceleme neticesinde aracın içinde Ercan D. (37) isimli bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset Morgda

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ercan D.'nin cesedi, otopsi işlemleri için Asarcık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve tüm olasılıkları değerlendiriyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

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